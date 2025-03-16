Ege Denizi’nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

EGE DENİZİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM

Ege Denizi’nde 16 Mart 2025 tarihinde bir deprem gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

DEPREMİN AYRINTILARI

16 Mart 2025 tarihinde saat 18.07’de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olayla ilgili yaptığı açıklamada detayları kamuoyuna sunuyor.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYORLAR

Bölgesel deprem araştırmaları yürüten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika depremlerini resmi web sitesinden duyurarak anlık gelişmeleri kamuya aktarıyor.