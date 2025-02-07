Ege Denizi’nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMIN DETAYLARI

Ege Denizi’nde saat 18.17’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu ifade ediliyor.

AFAD’DAN GELEN AÇIKLAMALAR

AFAD, yaşanan bu sarsıntının ayrıntılarına yönelik halka açık bilgiler sunmaya devam ediyor. Depremin ardından bölgedeki durum değerlendirmelerine ve gereken önlemlere dair bilgilerin paylaşılması bekleniyor.