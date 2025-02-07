ege-denizi-nde-4-8-lik-deprem-meydana-geldi

SANTORİNİ ADASI’NDAKİ SİSMİK HAREKETLİLİK

Ege Denizi’nde artan sismik aktivite, Yunanistan’ın Santorini adasında korkutucu günler yaşanmasına yol açıyor. Adanın son 10 gün içerisinde 7 bin 700’ün üzerinde küçük depremlerle sarsıldığı belirtildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, dün Richter ölçeğine göre 4 ya da daha yüksek büyüklükte 30’dan fazla sismik sarsıntı kaydetti.

EGE DENİZİ’NDEKİ SON DEPREM

Ege Denizi’nde bugün saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntılar, adanın ve çevresinin sismik aktivitesinin arttığını gösteriyor.