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Ege Denizi’nde 4,9 büyüklüğünde Deprem

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DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, bu deprem 02.30’da Richter ölçeğine göre 4,9 olarak kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE KONUMU

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. En yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137,12 kilometre uzakta ölçüldü. Yetkililer, deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

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