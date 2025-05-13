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Ege Denizi’nde 4.9’luk Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, depremin saati 02.30 olarak kaydedildi. Yapılan ölçümlere göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ MUĞLA BODRUM

Depremin en yakın yerleşim yeri, Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu ve bu ilçe depreme 137.12 kilometre mesafede bulunuyor. İlk tespitlere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.

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