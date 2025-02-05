Ege Denizi’nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi’nde sismik faaliyetler sürüyor. 28 Ocak’ta başlayan bu hareketlilikte, yeni bir deprem kaydedildi. Saat 22.09’da Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca, son 5 saat içinde toplam 12 deprem meydana geldiği bildirildi.

5 SAATTE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 5 saat içinde gerçekleşen depremler ise şu sıra gözlemlendi: Saat 16.54’te Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde, saat 17.49’da 4.2 büyüklüğünde, saat 18.35’te 3.6, saat 18.58’de 4.2, saat 19.18’de 4.2, saat 19.24’te 3.6, saat 19.31’de 3.5, saat 20.00’da 3.6, saat 20.47’de 4.8, saat 22.00’de 4.4 büyüklüğünde ve son olarak saat 22.09’da 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.