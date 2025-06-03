Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde Deprem

DEPREM HAKKINDAKİ DETAYLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi, Girit Adası açıklarında saat 14.26’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği 5.39 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 253.43 kilometre mesafede olduğu bilgisi verildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü yine Girit Adası açıkları olarak belirlerken, büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Konuyla ilgili olarak NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bölge olarak burası daha büyük depremler üretebilir. Bizim tarafımızda kıyılar hariç yüzde 80 oranında çok sağlam zeminlere sahip. Gece olan 5.8 depremin yıkıcı özelliğe sahip değildir. Eğer yıkıcı özellik gösterirse bu sorunu binamızda aramak gerekir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

MARMARİS’TEKİ DEPREM

Ayrıca, AFAD verilerine göre, Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti. Bu deprem, başta Marmaris olmak üzere Muğla il genelinde ve Aydın’da oldukça hissedilmişti.