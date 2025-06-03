Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sağladığı verilere göre, Ege Denizi’nin Girit Adası açıklarında saat 14.26’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği 5.39 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca depremin merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesine 253.43 kilometre mesafede gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını bildirdi ve büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bölge olarak burası daha büyük depremler üretebilir. Bizim tarafımızda kıyılar hariç yüzde 80 oranında çok sağlam zeminlere sahip. Gece olan 5.8 deprem yıkıcı özelliğe sahip değildir. Eğer yıkıcı özellik gösterirse bu sorunu binamızda aramak gerekir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNCEKİ DEPREM HAKKINDA

Öte yandan, AFAD verilerine göre, Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de 5.8 büyüklüğünde bir diğer deprem de meydana geldi. Bu deprem, özellikle Marmaris başta olmak üzere Muğla il genelinde ve Aydın’da şiddetli bir biçimde hissedildi.