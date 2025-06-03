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Ege Denizi’nde 5.1 deprem oldu

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DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 14:26’da Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği 5.39 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 253.43 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak bildiriyor ve büyüklüğünü 5.1 olarak açıklıyor. Deprem hakkında NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bölge olarak burası daha büyük depremler üretebilir. Bizim tarafımızda kıyılar hariç yüzde 80 oranında çok sağlam zeminlere sahip. Gece olan 5.8 deprem yıkıcı özelliğe sahip değildir. Eğer yıkıcı özellik gösterirse bu sorunu binamızda aramak gerekir.” diye konuştu.

MARMARİS’TE YAŞANAN DEPREM

AFAD verilerine göre, Marmaris ilçesi açıklarında 02:17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, başta Marmaris olmak üzere Muğla il genelinde ve Aydın’da güçlü bir şekilde hissedildi.

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