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Ege Denizi’nde 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde dün akşam saat 20.03’te 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 6.45 kilometre olarak kaydedildi.

AHMET ERCAN’DAN UYARI

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan depremin ardından sosyal medya üzerinden bazı değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı’na dikkat çekerek bu bölgedeki potansiyel büyük bir depreme işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne ulaşabilecek bir depremin beklendiğini belirtti.

BEKLENTİLER VE BELİRSİZLİKLER

Ercan, paylaşımında “Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı’nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2’dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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