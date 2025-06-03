Ege Denizi’nde 5’lik Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ NETLEŞİYOR

Birçok kişi “Ege Denizi’nde deprem mi oldu?” sorusunu merak ediyor. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve etkilediği bölgeler hakkında bilgiler açığa çıkmaya başladı. Ege Denizi’nde meydana gelen depremin etkileri, başta İzmir ve çevresi olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

SON DEKA DAKİKA DETAYLARI

3 Haziran’da Ege Denizi’nde saat 14.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan sarsıntı kaydedildi. Muğla’nın Datça ilçesine 253 kilometre mesafede meydana gelen bu depremin derinliği ise 5,39 kilometre olarak belirlendi.