Ege Denizi’nde 5 Şiddetinde Sarsıntı

EGE DENİZİ’NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi’nde meydana gelen bir deprem, büyüklüğünün 5 olduğunu gösteriyor. Bu olay, yerel saatle 14:30 sularında gerçekleşti. Depremin merkez üssü, kıyıya yakın bir noktada bulundu. Hızla hissedilen sarsıntı, bölgedeki birçok insanı endişelendirdi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Yerel kaynaklar, depremin derinliğini 10 kilometre olarak raporluyor. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar, binalarını tedbir amacıyla terk etti. Yetkililer, herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini söylüyor. Ancak, deprem sonrası toplumda bir kaygı durumu var.

ALARM DURUMU

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, Ege bölgesinin sismik olarak aktif olduğunu belirtiyor. Depremin ardından artçı sarsıntılar olabileceği konusunda halkı bilgilendiriyorlar. Uzmanlar, “Böyle durumlar ve depremler, her zaman dikkat edilmesi gereken bir konu” şeklinde uyarıda bulunuyor. Kendini koruma yöntemleri ile ilgili bilgilendirici çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor.