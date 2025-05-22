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Ege Denizi’nde 6 Büyüklüğünde Deprem

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DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 06.19’da Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Depremin 17.7 kilometre derinlikte oluştuğu, bunun yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinde, özellikle İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya’da hissedildiği bildiriliyor.

ARTÇI SARSINTILAR OLACAK MI?

NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklükteki depremin ardından 5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanmasının mümkün olabileceğini belirtti. Bu durum, bölgedeki sakinler için endişe kaynağı oluşturuyor.

TSUNAMİ RİSKİ DÜŞÜK

Tüysüz, tsunamilerin genellikle yüzeye yakın depremlerle meydana geldiğine dikkat çekerek, bu depremin tsunami oluşma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Böylece, halkın bu konuda daha rahat olması gerektiği vurgulanıyor.

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