Ege Denizi’nde 6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

EGE DENİZİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM

Ege Denizi’nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’deki çeşitli illerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 06.19’da Yunanistan’a bağlı Girit Adası açıklarında gerçekleştiğini duyurdu. 17.7 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi birçok ilde hissedildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü ise deprem merkezinin Girit Adası’nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu ve depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Ayrıca bu depremin 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

İZMİR VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, depremin ardından önemli bir açıklama yaptı. Vali Elban, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir” sözleriyle bilgi verdi. Depremin ardından herhangi bir hasar ya da olumsuz durumun saptanmadığını dile getirdi.

ARTÇI SARSINTILAR BEKLENİYOR MU?

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçı sarsıntıların olabileceğini ifade etti. Bu tür artçı sarsıntıların olağan olduğu ve yer altındaki hareketliliğin devam edebileceği belirtildi.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tüysüz, tsunamilerin genellikle yüzeydeki depremlerle meydana geldiğini vurgulayarak, bu depremin tsunami oluşturma olasılığının düşük olduğunu belirtti. Halkın bu konuda endişeye kapılmaması gerektiğini ifade etti.