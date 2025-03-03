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    Ege Denizi’nde Artan Sismik Hareketlilik

    DEPREM RİSKİ ARTIYOR

    Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik, bu bölgedeki deprem riskini açığa çıkarıyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli sarsıntıların devam etme ihtimaline dikkat çekiyor. 3 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi günün en son depremlerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

    SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

    Peki, bugün deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son dakika deprem nerede oldu? İşte güncel deprem bilgileri ve detaylar… Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 depremi halka sunarak bilgi veriyor. Kandilli Rasathanesi’nin son depremlerini duyuran AFAD, resmi web sitesinden anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor. AFAD, bu bilgilerle halkı sürekli bilgilendiriyor.

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