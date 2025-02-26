Ege Denizi’nde Deprem Gerçekleşti: AFAD Açıkladı

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremler hakkında merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. 26 Şubat’ta Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğine dair açıklama yaptı.

DEPREMİN TEMELİ BİLGİLERİ

Depremin saati: 15.04

Büyüklüğü: 4.1

Derinliği: 7 kilometre. Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 4 olarak duyuruyor. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nde devam eden sismik hareketliliğe vurgu yaparak, bölgede irili ufaklı depremlerin devam edebileceğini ifade ediyor.