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Ege Denizi’nde Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. AFAD’ın sağladığı bilgilere göre, bu deprem saat 02.30’da Richter ölçeğince 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, en yakın kara parçası Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

OLUMLU DURUM

İlk değerlendirmelere göre, meydana gelen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor. Bu durum, halkın rahat bir nefes almasını sağladı.

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