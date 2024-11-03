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Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı Yapıldı

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METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nin güneyinde esmesi beklenen rüzgar hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.” denildi.

FIRTINA ETKİSİNİ KAYBETCEK

Açıklamada, fırtınanın yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı. Ayrıca, “Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor” ifadeleriyle, olası ulaşım sorunlarına dikkati çekildi.

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