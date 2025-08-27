Ege Denizi’nde Hamsiye Umut Bağlandı

EGE DENİZİ’NDE SARDALYA SEZONU ENDİŞELERLE KARŞILANIYOR

Ege Denizi’nde 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesi balıkçılar, hazırlıklarını sürdürürken dikkatler, Ege’nin ikonik balığı sardalyaya çevriliyor. Ancak İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, bu yıl sardalyanın denizde gözlemlenmediğini ve iklim değişikliği ile deniz kirliliğinin etkisiyle sardalyasız bir sezonun yaşanacağını belirtiyor. Balıkçılar bu yıl umudunu hamsiye bağlamış durumda. Denize açılmak için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, limanlarda hummalı bir bakım sürecinden geçiyor. Ancak bu sene sezonu hüzünle karşılıyorlar.

İzmir’deki yüksek deniz suyu sıcaklığının ve kirliliğin etkisiyle Ege’nin simgesi sardalyanın az olacağı ön görülüyor. Mehmet Aksoy, bu yıl sardalyanın yaz aylarında bile denizde görünmediğini vurgularken, iklim değişikliği ve deniz kirliliğinin balık popülasyonu üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyor. Aksoy, “Ege’nin simge balığı sardalya, bu yıl yaz aylarında dahi denizde görünmedi. Balıkçılarımıza soruyoruz, ‘Sardalya görebiliyor musunuz?’ diyoruz, cevap hep aynı: ‘Sardalya yok’. Bu yıl daha çok hamsinin yoğun olacağı bir sezon bekliyoruz.” diyor.

SARDALYANIN ÖNEMİ VE BESLEYİCİ DEĞERİ

Sardalyanın halk arasında en çok tüketilen balıklardan biri olduğunu belirten Aksoy, “Hamsi de besleyici ve kıymetli bir balık ama Ege’nin asıl balığı sardalyadır. Üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre sardalya, anne sütüne eş değer omega-3 içeriyor. Özellikle çocuklar için çok önemli bir besin kaynağı. Ne yazık ki bu yıl sardalyadan umudumuz yok.” ifadelerini kullanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ÇAĞRISI

Sürdürülebilir balıkçılığın önemine de dikkat çeken Aksoy, “Biz bu sene çıkıp denizi kurutalım, bitirelim istemiyoruz. Maksat bu değil. Çıkalım, kapasitemiz kadar balığı tutalım. Gelecek yıl da tutalım. Bir sonraki yıl da tutalım.” açıklamalarında bulunuyor.

SARDALYA AZALIYOR, UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Yeni sezon için umut taşıyan Ordulu kaptan Selahattin Verdi, “Umutlarımız çok, inşallah hayırlı olur. Tabii ki bu masraflara, balıkçılık olmadığı zamanlarda hiçbir tekne sahibi ya da personel dayanamaz. Biz normalde Ordu’dayız; bugün geldik, hazırlık yapıyoruz, tekneyi hazırlıyoruz. Yeni sezonumuz için herkese hayırlı olsun diliyoruz.” diye konuşuyor. Sardalyanın geçmişte çok olduğunu belirtirken, “Sardalya eskiden çoktu ama sezon geçtikçe, seneler ilerledikçe sardalya denizimizde azaldı maalesef.” diyerek durumu özetliyor.