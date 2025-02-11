Ege Denizi’nde Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

DEPREM VERİLERİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde geç saatlerde birbirini takip eden iki büyük deprem meydana geldi. İlk sarsıntı, saat 23.16’da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

İKİNCİ DEPREM DE OLDU

İlk depremden kısa bir süre sonra, saat 01.37’de 5,1 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin de merkezinin Ege Denizi olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, bu depremin Bodrum’un Turgutreis ilçesine 147 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

İki büyük depremin ardından, büyüklüğü 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Depremler, İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale gibi birçok ilde hissedildi. Bölgedeki halk, kısa bir panik yaşarken, AFAD tarafından yapılan ilk açıklamalarda herhangi bir can veya mal kaybı gözlemlenmediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA DUYURU YAPILDI

AFAD, depremleri sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Açıklamada, “Vatandaşların, deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmaları hayati önem taşıyor” denildi. Ayrıca, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.