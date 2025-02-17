Ege Denizi’nde Sismik Hareketlilik Azaldı

SON SİSMİK HAREKETLİLİK AZALDI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde son haftalarda görülen sismik hareketliliğin azaldığını ifade ederek, “Deprem fırtınasının sonuna geldik. Günde ortalama 400’e yakın deprem şimdi 10-15’e düştü. Bu aşamada ilk deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz.” diye belirtti. Sözbilir, yaptığı açıklamalarda, 28 Ocak’ta Santorini Adası yakınlarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede bir deprem fırtınası yaşanmaya başladığını hatırlattı.

DEPREM FIRTINASI SÜRECI

Bölgede 20 gün içinde farklı büyüklüklerde yaklaşık 3 bin depremin gerçekleştiğini söyleyen Sözbilir, “Başlangıçta iki, üç, dört büyüklüğünde depremler oldu. Sonrasında ise 8 tane 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir süre sonra bir çan eğrisi oluştu. O çan eğrisinin şu anda son aşamasına geldik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugün bölgede 5,1 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını vurgulayan Sözbilir, böyle şiddetli sarsıntıların zaman içinde tekrar olabileceğini aktardı.

VOLKANİK VE TEKTONİK HAREKETLER

Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Sözbilir, hem volkanik hem de tektonik kaynaklı depremlerin birlikte olduğunu gözlemlediklerini açıkladı. “Şu anda orada bir magma sokulumu var. Belli bir derinlikten yüzeye doğru yaklaşıyor. Yaklaşık 3-4 kilometrelik bir aşama gelmiş durumda. Bu süreçte o kırılmalardan dolayı çok sayıda depremcik oluşumu söz konusu oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

SORUMLULUK VE ÖNLEMLER

Sözbilir, depremlerin azalmasının bu aşamada belirsizlik evresine yol açtığını ifade ederek, bölgede yeniden benzer sarsıntıların olabileceğine dikkat çekti. 2011-2012 yıllarındaki deprem fırtınasına da vurgu yapan Sözbilir, o dönemki aktivitenin birkaç ay sürdüğünü belirtti. “Tekrar birkaç deprem fırtınası birbirini izleyecek şekilde devam edebilir. Ancak bu aşamada, eğer biz önlem alma yolunda gerekli adımları atabilirsek, çok ciddi anlamda buradan az bir hasarla çıkma şansımız yüksek.” dedi.

HASSAS ÇALIŞMALARA DEVAM

Vatandaşlardan, AFAD ve resmi kurumların yapacağı açıklamaları takip etmelerini isteyen Sözbilir, bilim insanları olarak deprem fırtınası sürecinde hassas çalışmalar yaptıklarını aktardı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin volkanik kökenli depremleri araştırmak için bir çalışma grubu oluşturduğunu belirten Sözbilir, yurt dışındaki bilim insanlarının da bu grupta görev aldığını hatırlattı. “Türkiye’de aktif volkanlarımız var. Ege Denizi’nin dışında karada da 14 aktif volkanımız mevcut. Geleceğe yönelik önemli bilgiler elde etmek istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.