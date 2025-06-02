Ege Denizi’nde tatbikat başladı

EGE DENİZİ’NDE TATBİKATIN İLK KISMI BAŞLADI

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleşen ilk kısmı başladı. İzmir Limanı’ndan yola çıkan “TCSG Umut” isimli gemide, tatbikatı takip eden seçkin gözlemciler ve basın mensuplarıyla birlikte, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç tarafından brifing verildi. Tatbikatın deniz aşamasında yer alacak Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıkları arama kurtarma unsurları, senaryoyu Sakız ile Midilli adaları arasında uygulayacak.

İLK SENARYO: DÜZENSİZ GÖÇMENLER VE YANGIN

Tatbikatın ilk senaryosunda, çok sayıda düzensiz göçmen barındıran bir ticari gemide çıkan yangın sebebiyle yaşanan batma tehlikesine karşı yangın söndürme ve kazazedeleri kurtarma görevleri icra edilecek. İlk aşamada Kara Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri’nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 4 sahil güvenlik botu yer alacak. Ayrıca, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi de tatbikata katılacak. Tatbikat, 11 ülkeden 11 yabancı gözlemcinin katılımıyla gerçekleştirilecek.