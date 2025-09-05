Ege Denizi’nde Türk-Yunan Gerginliği Yaşandı

EGE DENİZİ’NDE GERGİNLİK

Ege Denizi’nin Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında bir gerginlik ortaya çıktı. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi. İddialara göre, Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı tekneleri Türk balıkçılarının üzerine sürmeye başladı.

TURK BALIKÇILARI HIZLA ORGANİZE OLDU

Yaşanan olaylar sonrası Türk balıkçılar sessiz kalmadı. Haberleşme sistemleri aracılığıyla hızlıca organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. Bu anlar, Türk balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.