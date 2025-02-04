Ege Denizi’ndeki Depremler Volkanik Risk Taşımıyor

DEPREF HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Ege Denizi’ndeki sismik faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Santorini Yanardağı’nın patlama olasılığına ilişkin konuşan Prof. Dr. Arslan, “Volkan, deniz tabanına yakın bölgelerde 10 kilometrelik aralıktaki bir bölgede küçük kırılmalara yol açar. Arka arkaya minik minik kırılmalara sebep olur. Bunlar da küçük küçük depremlere sebep oluyor sadece. Dolayısıyla da öyle büyük bir volkanik püskürme gibi bir şey beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. Ege Denizi’nde 28 Ocak tarihinden itibaren artan sismik hareketlilik neticesinde 400’den fazla deprem kaydedildi. Prof. Dr. Arslan, Yunanistan’ın Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen depremler hakkında bilgi vererek, Ege Denizi’nin deprem serilerine alışkın olduğunu belirtti.

DEPREM FIRTINASI TANIMI

Prof. Dr. Arslan, Ege Denizi’nin yapısında yer alan “deprem fırtınası” kavramından bahsederek, “Ege Denizi’nin oluşumunda zaten deprem serileri var. Haftalar, aylar, hatta yıllar süren depremlere ‘deprem fırtınası’ diyoruz. Bu durum, Ege Denizi ve çevresindeki ülkelerin, Türkiye ve Yunanistan’ın özellikle aşina olduğu bir özellik” dedi. 2011 yılında Santorini Adası’nda meydana gelen 7.7-7.8 büyüklüğündeki depremin sürekliliğine dikkat çeken Arslan, bu depremin 14 ay süregeldiğini vurguladı. Ege’deki depremler ile Kahramanmaraş depremleri arasında karakteristik farklar olduğunu ifade eden Arslan, Ege’deki depremlerin volkanik bir hareketlilikle meydana geldiğini belirtti.

TSUNAMİ VE ÇEKİLME İDDİALARI

Depremlerle bağlantılı olarak İzmir Körfezi’nde görülen su çekilmesi ve olası tsunami riski hakkında da konuşan Prof. Dr. Arslan, “Bölge, depremin meydana geldiği merkeze kuş uçuşu 170 kilometre mesafede. Bu büyüklükteki bir depremin oluşturduğu tsunami kıyıları etkilemez” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ancak, suların çekilmesinin bu depremlerle ilişkili olmadığını düşündüğünü ifade eden Arslan, vatandaşların deniz kenarlarından uzak durmalarının faydalı olacağına işaret etti. “Erken uyarı sistemleri zaten bir yarım saat öncesinden bir tür tsunaminin gelebileceğini haber veriyor” dedi.

TEDBİR ALMANIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Arslan, her ne kadar depremler küçük olsa da 2020 İzmir depreminde hasar görmüş yapılar için risk oluşturabileceğini söyledi. Sarsıntılar nedeniyle kamu alanında çeşitli eşyaların devrilme tehlikesinin olduğunu belirten Arslan, “Küçük de olsa sarsıntılardan dolayı bina içerisindeki çeşitli objelerin, kütüphaneler gibi, gardıroplar gibi düşme riskleri olabilir. Bunlar da yaralanma veya can kayıplarına yol açabilir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın tedbir almasında fayda var” diye açıklama yaptı.

VOLKANİK HAREKETLENME ÖNGÖRÜLERİ

Santorini Yanardağı’nın durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Arslan, 28 Ocak’ta başlayan depremlerin o tarihten önceki bir volkanik hareketlenmenin sonucu olduğunu vurguladı. Atina Teknik Üniversitesi’nin yayımladığı raporların, bu bölgedeki deniz altındaki volkanik hareketlenmelerin varlığını ortaya koyduğunu belirten Arslan, “Dolayısıyla da şimdi adayı boşaltıyorlar. Volkan, deniz tabanına yakın bölgelerde 10 kilometrelik aralıktaki bir bölgede küçük kırılmalara yol açar” ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.