Ege Depremleri Sonrası Tsunami Uyarısı Geldi

SALGIN VE DEPREMLERLE İLGİLİ TAHMİNLER

Ege Denizi’nde son günlerde meydana gelen peş peşe depremler, kamuoyunda endişe yaratıyor. Santorini açıklarında son bir hafta içinde 400’den fazla deprem kaydedildi. Dün saat 15.17’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu konuyla ilgili olarak, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “tsunami olabilir” diyerek, risk altında olan iller hakkında bilgi verdi. Detaylar ise şöyle…

DEPREMLERİN NEDENİ VE GİZLİ TEHLİKELER

Son 24 saatte sürekli devam eden depremler, Ege Denizi’nin beşik gibi sallandığını gösteriyor. Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a açıklamalarda bulundu. “Bir haftadır, beşik gibi sallanıyor Ege Denizi. Neler oluyor?” sorusuna cevap arayan Görür, dünyanın litosferinin levhalara ayrıldığını ve bu levhaların hareket etmesi durumunda depremlerin meydana geldiğini aktardı. Türkiye’deki levhaların; Kuzeyde Avrasya-Anadolu, güneyde Afrika ve Doğu-Güneydoğu’da ise Arap levhası olduğunu belirtti. Bu levhaların sınırlarını ise fay hatları oluşturuyor. Görür, “Afrika’nın, Anadolu levhası altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi…” gibi teknik açıklamalarla bu depremlerin neden kaynaklandığını ifade etti.

TSUNAMİ RİSKİ VE ALARM DURUMU

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bir bilgiye göre, her 15-20 dakikada bir deprem oluyor. Prof. Dr. Görür, “İstanbul buraya birazcık uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın” diyerek, bu depremlerin Türkiye’ye yakın bir kırılmaya neden olabileceğinin altını çizdi. ” Eğer deprem fırtınası bu şekilde devam eder ve kırılma yönüne bağlı olarak büyüklükleri de yüksek olursa tsunami bizim kıyılarımızı da etkiler” uyarısında bulundu. Bunun yanı sıra, eğer bir kırılma olursa Türkiye’nin de etkilenebileceği belirtiliyor.

ÖNLEMLERİN ALINMASI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU

Prof. Dr. Görür, Santorini Adası’nın tahliye edilmesi konusunda yapılan önlemleri eleştirerek, “Bir insanın canı her şeye bedeldir” dedi. Devletin, “Evini güçlendirenlere destek olacağım” diyerek önlem almış gibi görünmesinin yeterli olmadığını vurguladı. “Önlem demek; deprem bölgelerini belirlemek, özel mimari ve mühendislik hizmetleri vermek demektir” ifadeleri ile durumu özetledi. Ayrıca, devletin şefkatle yaklaşarak planlarını uygulaması gerektiği vurgulandı. Görür, “Beni arayan, soran olmadı” diyerek, Türkiye’de, “Önlem alıyoruz” söylemlerinin genelde boş olduğunu ifade etti.