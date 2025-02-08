Ege Depremleri Üzerine Ön Rapor Hazırlandı

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürlüğünü Prof. Dr. Hasan Sözbilir üstleniyor. Mühendislik Fakültesi’nin jeoloji ve jeofizik bölümlerinin yanı sıra İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü’nden akademisyenlerden oluşan bir grup, Santorini Adası’nda 28 Ocak’tan bu yana devam eden depremler ve sismik hareketliliğin olası etkileri üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyor.

PATLAMALARIN GEÇMİŞİ İNCELENDİ

Bu çalışma kapsamında Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlere dair mevcut çalışmalar titizlikle incelendi. Heyet tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda, “Ege Bölgesi’ndeki en büyük patlama geçmişte Santorini Volkanı’nda gerçekleşti” ifadesine yer veriliyor. Ayrıca raporda, aynı bölgede 7,5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği bilgisi de mevcut.