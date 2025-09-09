Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Dijital Dönüşüm İçin Önemli Adım Attı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ

Dijital dönüşümü ve yapay zekayı yalnızca bir teknolojik gelişim olarak değil, iş dünyasında köklü kültürel değişimlerin temeli olarak ele alan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin bilgi ve becerilerini arttırmak ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla yeni bir adım attı. Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Horibe, Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Birim Müdürü Önder Şenol ve Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş. COO’su Daisuke Mohara’yı ağırlayan EGİAD, Japonya’nın köklü eğitim ve yayıncılık kurumlarından Gakken ile iş birliği protokolü imzaladı. Bunun yanında “Japon Şirketlerinden Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı seminer EGİAD merkezinde yapıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Horibe, Şenol ve Mohara, endüstride dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, global trendlerle uyumlu liderlik yaklaşımları ile organizasyonel dönüşüm süreçlerini ele aldı.

DİJİTALLEŞMEYİ KABUL ETMEK GEREKEN BİR KONUDUR

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, açılış konuşmasında dijitalleşmenin günümüz iş dünyasındaki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Günümüz iş dünyasında dijital dönüşüm ve yapay zeka, şirketlerin yalnızca verimliliklerini değil, aynı zamanda rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini belirleyen en kritik faktörlerden biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre, dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin karlılık oranı ortalama yüzde 26 daha yüksek. Yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine entegre eden işletmeler, karar alma hızlarını yüzde 40 oranında arttırıyor. Bu veriler bize şunu net biçimde göstermektedir: Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketler, yalnızca zaman değil, pazar payı da kaybetmektedir.”

Özhelvacı, konuşmasında Türkiye ve İzmir ile ilgili çarpıcı verilere de yer vererek, “Türkiye’de dijital ekonomi hacmi son 5 yılda yüzde 80’in üzerinde büyümüştür. İzmir ise hem üretim altyapısı hem de girişimcilik ekosistemi ile ciddi potansiyele sahip. Ancak, İzmir iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırabilmesi için dijitalleşme ve yapay zeka alanında daha güçlü adımlar atması gerekiyor” dedi.

JAPON ŞİRKETLERİ İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Japon şirketlerinin uzun vadeli vizyon, disiplin ve inovasyon kültürüyle Türk iş dünyası için örnek teşkil ettiğini ifade eden Özhelvacı, “Japon şirketleri, dijital dönüşüm ve yapay zeka konusunda dünya genelinde öncü durumdadır. Uzun vadeli vizyonları, disiplinleri ve inovasyon kültürleri, Türk iş dünyasına ilham verici örnekler sunmaktadır. Bu açıdan Japon şirketlerinin deneyimleri, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklıklar için güçlü bir fırsat yaratıyor” dedi.

EGİAD VE GAKKEN İŞ BİRLİĞİ

Seminerle eş zamanlı olarak, EGİAD ile Japonya’nın köklü eğitim ve yayıncılık gruplarından biri olan Gakken arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. 1946 yılında kurulan Gakken, eğitim materyalleri, yenilikçi öğrenme teknolojileri ve dijital çözümleri ile dünya çapında milyonlarca öğrenciye ulaşan öncü bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. İmza törenine yönelik değerlendirmelerde bulunan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, “Bugün, EGİAD olarak 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip Japonya’nın en büyük eğitim ve yayıncılık gruplarından biri olan Gakken ile bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol; dijital eğitim, inovasyon ve genç iş insanlarının kapasite gelişimine yönelik ortak projeleri kapsayacak” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLÜN HEDEFLERİ

İmzalanan protokol ile birlikte dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında Türk ve Japon şirketlerini bir araya getirmek, Japonya’nın afetlere hazırlık konusundaki deneyimlerini Türkiye’deki işletmelere aktarmak, Japonya’daki yatırım ve iş fırsatlarını EGİAD üyelerine tanıtmak, şirket çalışanlarına eğitim ve tanıtım programları geliştirmek, gençlerin mesleki eğitim ve istihdamına yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve üyelerin çocuklarına bilimsel ve kültürel etkinlikler sunmak gibi başlıklar üzerinde ortak çalışmalar yürütülecek. EGİAD, üyeleri yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğin dünyasında yön verici rol üstlenecek lider iş insanları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda iş dünyasında başarının artık yalnızca güçlü sermaye veya kaliteli üretimle değil; dijitalleşmeye ayak uydurabilmek, yapay zekanın sunduğu çözümleri iş süreçlerine entegre edebilmek ve yenilikçi iş modellerini geliştirebilmekle mümkün olduğu ifade ediliyor.