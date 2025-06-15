Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Paris’te VivaTech 2025’e katıldı

PARİS’TE VIVATECH 2025 FUARINA KATILIM

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, Paris’te düzenlenen VivaTech 2025 fuarına katıldı. 10-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleştirilen iş ziyareti kapsamında, EGİAD’dan oluşan heyet önemli etkinliklere katılım gösterdi. Avrupa’nın en büyük teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech 2025’te yer alan EGİAD heyeti, son teknoloji trendlerini yerinde gözlemleyerek uluslararası ilişkiler geliştirdi.

ULUSLARARASI TİCARET KÖPRÜSÜ FUARDA

EGİAD’ın gelenekselleşen Ticaret Köprüsü’nü Fransa’ya taşıyarak “Uluslararası Ticaret Köprüsü” altında Fransız ve Türk iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Bu buluşmada önemli iş birliklerinin ilk adımları atıldı. Ayrıca, Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. İş ziyareti, enerji yönetimi ve otomasyon alanında lider olan Schneider Electric’in “The Hive” merkezine yapılan ziyaretle sona erdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yaptığı değerlendirmelerde, teknolojideki hızla değişen dönüşümün iş dünyasını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Özhelvacı, küresel rekabette geri kalmamak için işletmelerin yeni teknolojileri benimsemesi gerektiğini belirtti. “Dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız” diyen Özhelvacı, yapay zeka ve robotik teknolojilerin artık bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

GELECEK İÇİN VİZYONER ADIMLAR

EGİAD üyelerinin uluslararası teknoloji etkinliklerine katılımının önemine vurgu yapan Özhelvacı, “Dünya ile entegre bir iş insanı profili oluşturmayı hedefliyoruz. Paris’teki temaslar da bu hedefin bir parçası. Genç iş insanlarının küresel ağlara erişimini kolaylaştırmak için benzeri uluslararası programlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu. EGİAD, 35. yılını kutladığı bu dönemde uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek üzere önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Özhelvacı, iş dünyasının geleceğinin teknolojik yeniliklere ve sürdürülebilirliğe uyum sağlama becerisi ile şekilleneceğini belirtti.