Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Sanayi Konseyi buluşmasını düzenledi. Etkinlik, Deniz kıyısında gerçekleşti. Yüzlerce sanayici bir araya geldi. Stratejik dönüşüm odaklı faaliyetler devam ediyor. Sanayi, Türkiye ekonomisi için önemli. Yeni fikirler ve iş birlikleri gelişti

ETKİNLİK SANAYİ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRDİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sanayi sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel Sanayi Konseyi buluşmasını Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu önderliğinde düzenledi. Deniz kenarında gün batımının eşliğinde gerçekleşen etkinlik, 35 kişilik seçkin bir sanayici grubunu bir araya getirdi. EGİAD, üyeleriyle birlikte üretimde sürdürülebilirliğe, yenilikçiliğe ve stratejik dönüşüme odaklanan etkinliklerle İzmir sanayisinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Yazın sıcak atmosferinin etkisi altında, EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayi alanında faaliyet gösteren üyelerin katıldığı organizasyon, yeni fikirlerin ve iş birliği fırsatlarının doğmasını sağladı.

GELECEĞİN ÜRETİM STRATEJİLERİ TARTIŞILDI

Buluşma, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti ve üretimin geleceğine dair stratejik yol haritaları üzerinde tartışmalar yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaan Özhelvacı, sanayinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti ve EGİAD’ın bu konudaki kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “EGİAD olarak, kararlılıkla odaklandığımız sanayi sektörünü bir kez daha gündeme taşıyoruz. Bunun yanında, bir ülkenin kalkınma öyküsünün fabrikalarda, üretim hatlarında ve inovasyona dayalı süreçlerde yazıldığını çok iyi biliyoruz. Sanayi, istihdamın, ihracatın ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli.” Özhelvacı, EGİAD’ın sanayicilerin sesi olmaya ve çözüm arayışlarını sürdürmeye devam edeceğini dile getirdi.

GENÇ İŞ GÜCÜ İÇİN ÖNERİLER ORTAYA KONDU

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen “Çıraklık Okulu” panelinde, genç iş gücünün sanayiye dahil edilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı. Panelin moderatörlüğünü EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Murat Özbek üstlendi. Konuşmacılar arasında Can Atik (Atik Metal), Selin Baysak Altan (Terbay) ve Ece Elbirlik Ürkmez (İnci Holding) yer aldı. Panelin ardından, Skymod Kurucusu Oltan Dere ile İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede tarafından sunulan “Sanayide Yapay Zekayı Nasıl Kullanmamalıyız?” adlı sunum, yapay zeka uygulamalarındaki gelişmelere dikkat çekerek farkındalık oluşturdu. Gün batımı eşliğinde gerçekleştirilen ve yemek programı ile sona eren etkinlikte, üretimde sürdürülebilirlik, inovasyon ve stratejik dönüşüm konuları üzerine bilgiler paylaşımı yapıldı.