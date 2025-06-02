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Ege Genç İş İnsanları Derneği Etkinliği

YAZA MERHABA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından yaz mevsimini karşılamak amacıyla “EGİAD Yaza Merhaba” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, geleneksel bir hale gelerek EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından organize edildi.

SAMİMİ BİR ATMOSFERDE BİR ARAYA GELDİLER

Etkinlikte, EGİAD üyeleri bir araya geldi ve yaz mevsiminin getirdiği enerji paylaşıldı. Katılımcılar, sosyal bağlarını güçlendirmek için fırsatlar elde etti. Yazın neşesi ve eğlencesinin hissedildiği bu organizasyon, üyeler arasındaki dayanışmayı artırmayı da hedefliyor.

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