Ege İhsan K. Nehirde Kayboldu

GENÇ ÇOCUĞUN KAYBOLUŞU

Edirne’de 14 yaşındaki Ege İhsan K., serinlemek amacıyla girdiği Meriç Nehri’nde kayboldu. Arkadaşı P.B. ile birlikte Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisinde bulunan bölgeye gelen Ege İhsan K., saat 15.00 civarında suya girdi. Ancak bir süre sonra Ege İhsan K. nehirde gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu fark eden P.B., durumu yakındaki kum şantiyesinin çalışanlarına aktardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çalışanların ihbarı üzerine derhal bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, nehirde botlarla arama faaliyetlerine başladı ve bu esnada itfaiye ve polis ekipleri de çalışmalara katıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da arama çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi. Çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için Tekirdağ ve Edirne’nin Enez ilçesinden dalgıç polisler de bölgeye yönlendirildi.