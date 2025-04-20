Ege İshak Karafidan Cansız Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne’de serinlemek amacıyla Meriç Nehri’ne giren Ege İshak Karafidan, bir anda gözden kayboldu. Bu durumun ardından AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına destek vermek için Tekirdağ ve Edirne’nin Enez ilçelerinden dalgıç polisler bölgeye geldi. Ekiplerin nehirdeki arama çalışmaları devam ederken, Karafidan’ın aile bireyleri kıyıda bekleyerek endişeyle gelişmeleri gözlemledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDEN BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık 5.5 saat süren özverili çabaları sonunda 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Karafidan’ın yakınları, bu acı haberle birlikte gözyaşlarına boğulurken büyük bir üzüntü yaşadı. Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu’nda öğrenim gören genç çocuğun cansız bedeni, olay sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin konuya ilişkin yürüttüğü inceleme ise sürüyor. Olgay GÜLER/EDİRNE.