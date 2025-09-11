Haberler

Ege Kökenli Bebeğini Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU EGE KÖKENLİ ACI KAYBINI ANLATTI

Hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden ünlü oyuncu Ege Kökenli, bu acı kaybına dair yaptığı açıklamada duygularını ifade etti. Kökenli, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken” dedi. Aynı zamanda “Yahşi Cazibe”, “Çalıkuşu”, “Güneşin Kızları”, “Asla Vazgeçmem” ve “Kefaret” gibi projelerde yer alan Ege Kökenli, yaşadığı bu zor süreci izleyicileriyle paylaştı.

ANI KOMPLİKASYONUN ETKİSİ

Ege Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında ani bir komplikasyon yaşadığını ve bu nedenle bebeğini kaybettiğini vurguladı. Acı haberi duyururken, “Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” şeklinde ifade etti. Bu üzüntü dolu olayın ardından aylar geçti, ancak Kökenli hala yaşadığı kayıptan derin bir şekilde etkilenmiş durumda.

DOKTORLARIN AÇIKLAMALARI

Sibel Arna’nın YouTube programına katılarak yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatan Kökenli, doktorların durumun milyonda bir ihtimalle oluşabilecek bir komplikasyon olduğunu söylediklerini belirtti. Bu olayın bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurgulayan oyuncu, yaşadığı acıyı derin bir şekilde hissettiğini belirtti.

