Ege’nin Yürüyebilmesi İçin Kampanya Başlatıldı

ANTALYA’DA DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN EGE MALTEPE

Ege Maltepe, 12 yaşında ve 8 yıl süresince Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla karşı karşıya kalıyor. Yeniden yürüyebilmesi için Dubai’de uygulanacak 2,9 milyon dolarlık gen tedavisine ihtiyacı var. Kendisi için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar gerekli miktarın yüzde 10’u toplandığını belirten Ege, “Yürüyebilseydim, arkadaşlarımın olduğu bir okula gitmek isterdim. En kısa sürede Dubai’ye gidip iyileşmek istiyorum” diyor. Ege, kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan DMD ile mücadele ediyor ve aile, bu tedavi için Dubai’deki hastaneyle iletişim kurmuş.

DÜNYADA YENİ UMUT: GEN TEDAVİSİ

ABD ve Dubai’de uygulanan gen tedavisi yöntemi, Ege’nin yeniden yürüyebilmesi için umut oluşturuyor. Ege’nin tedaviye uygun olduğu, yapılan testler sonrasındaki değerlendirme ile belirlenmiş. Ege’nin yürüyebilme hayalini gerçekleştirmek için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatılmıştır ve şu ana kadar hedef tutarın yüzde 10’u elde edilmiştir. Ege’nin annesi Zeynep Solmaz Maltepe bu durumu şu şekilde özetliyor: “Ege’nin hastalığını 4 yaşındayken, sıradan bir doktor muayenesinde fark ettik. O günden dediğimizde yaşadığımız durum evimizde bir deprem gibi hissettik.”

KAMPANYAYA KATKIDA BULUNMAK İSTİYOR

Ege’nin annesi, oğlu için başlatılan kampanyaya kendi çabalarıyla katkı sağlamak istediğini ifade etti. Ege, bu süreçte “Anne, madem böyle bir şeye ihtiyacımız var, ben de destek olmak istiyorum” diyerek, yaptığı resimleri tişörtlere basarak satmayı ve elde edilecek gelirle kampanyaya katkı sağlamayı önerdi. Ege, her gün yeni çizimler yapıyor; annesi ise en beğendiklerini bir dosyada saklıyor. Böylece hem Ege’nin hayalleri gerçekleşiyor hem de kampanya için destek sağlanıyor.

EGE’NİN EN BÜYÜK HAYALİ

Ege Maltepe, hayalini şu sözlerle anlatıyor: “Çizim ve resim yapmayı, oyun oynamayı çok seviyorum. Resimlerimi tişörte çevirerek kendime katkıda bulunuyorum. En büyük hayalim yürümek. Yürüyebilseydim, bisiklet sürmek isterdim. Arkadaşlarımın olduğu bir okula gitmek, onlarla teneffüse çıkmak isterdim. En kısa sürede Dubai’ye gidip iyileşmek istiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum.”