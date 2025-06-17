Ege Üniversitesi (EÜ) Şampiyonluk Kazandı

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok organizasyonda başarılarıyla Türk sporuna katkı sunmaya devam eden genç sporcular yetiştiriyor. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Pickleball Şampiyonası’nda, Ege Üniversitesi Pickleball Takımı genel klasmanda şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN TEBRİK

Ege Üniversitesi Pickleball Takımı’nın bu başarısını kutlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz sadece bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında değil spor alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Spor dostu kampüs unvanımızla; sürdürülebilir ve erişilebilir spor altyapımız, sporu ve sporcuyu destekleyen yaklaşımımızla Türk yükseköğretiminde öncü olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve başarıya ulaşmaları yolunda her adımlarında yanlarında oluyoruz. Türkiye Üniversiteler Pickleball Şampiyonası’nda kazandıkları şampiyonlukla bizleri gururlandıran Üniversitemiz Pickleball Takımı’nı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

EÜ Pickleball Takımı Antrenörü Arş. Gör. Berkcan Boz, Türkiye genelinden 14 üniversitenin katıldığı bu büyük şampiyonada Ege Üniversitesi’nin 10 sporcu ve 2 kişilik teknik kadro ile yer aldığını belirtti. Boz, “Bu organizasyonda sporcularımız, kadın tekler, erkek tekler, kadın çiftler, erkek çiftler ve karışık çiftler olmak üzere beş farklı kategoride mücadele etti. Kadın tekler, kadın çiftler ve erkek çiftler kategorilerinde altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktık. Ayrıca, erkek tekler ve karışık çiftler kategorilerinde de gümüş madalya alarak toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde ettik. Bu başarılarımızın yanı sıra topladığımız 13 puanla genel klasman şampiyonluğunu kazanmak hepimizi gururlandırdı. Sporcularımızın azmi, disiplini ve takım ruhu sayesinde göz dolduran bir performans sergiledik. Bu süreçte bizlere her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a ve EÜ yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız bu başarı, sadece bir başlangıç. Hedefimiz, bu ivmeyi kaybetmeden, Ege Üniversitesi Pickleball Takımı’nın adını uluslararası platformlarda duyurmak ve çok daha büyük başarılara imza atmaktır.” şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Pickleball Takımı’nı şampiyona süresince; Ekin Leyl Özen, Esma Cincili, Hilal Dervent, Ilgın Ünal, Nehir Temel, Alperen Kaftar, Aykan Özbey, Ataol Ünsal Toker, Polatkan Ayvaz, Volkan Dündar ve Ramazan Abdullah Balcı temsil etti. – İZMİR