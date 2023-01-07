Ege’de peş peşe depremler

Ege Denizi sallandı. Midilli Adası’nda meydana gelen 2 depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Ege Denizi’ndeki 5 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Midilli Adası olan depremin ardından 3,9 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası’nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin hissedildiği Çanakkale’de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadı.

“İlimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır”

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde saat 04.52’de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”