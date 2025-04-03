EGEDES Projesi İle Egzoz Denetimi Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2018 yılında ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltmayı hedefleyerek, 81 ilde EGEDES projesini başlattı. Bu proje ile araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. ASELSAN ile geliştirilen bu sistem, araç plakasını tanıyor ve sorguladıktan sonra, geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığını araç resmiyle birlikte raporluyor. EGEDES sayesinde, egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte akışı aksatmadan anında tespit edilebiliyor.

CEZA UYGULAMALARI VE GELİR KAYNAĞI

2024 yılında yapılan 1798 denetim sonucunda, muayene yaptırmayan araç sahiplerine toplam 14 milyon 56 bin 491 TL ceza kesildi. Bu cezaların gelirleri, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele amacı doğrultusunda kullanılıyor. Geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları, 81 il müdürlüğü denetim araçlarına entegre ediliyor. Denetim araçları, yol kenarında sabit durumda veya trafikte seyrederken, egzoz emisyon ölçümü yapılmamış araçları tespit edebiliyor.

Hususi ve resmi otomobillerin, ilk 3 yıl sonunda ve sonrasında her iki yılda bir muayene yaptırmalarının gerektiği belirtiliyor. Sipariş edilen kamyon, kamyonet, otobüs ve taksi gibi ticari araçların ise, 1 yaşında ve sonrasında her yıl bir kez emisyon ölçümünden geçmesi gerekiyor.