Egemen Korkmaz, 2027 için hazırız

EGEMEN KORKMAZ’DAN ABDULLAH AVCI’YA TEŞEKKÜR

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ve oyuncular Burak İnce ile Yusuf Efe Demir, Karadağ maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Abdullah Avcı’ya verdikleri destek için teşekkür ederek, “Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı’ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti” dedi.

OLUMLU GELİŞİM İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Oyunculardan az süre aldığını ifade eden Korkmaz, “Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. O zamandan beri en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun, milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı’na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz” şeklinde konuştu.

HEDEF 2027 AVRUPA ŞAMPİYONASI

2027 Avrupa Şampiyonası’na katılma hedefini vurgulayan Korkmaz, “Burada bir hedef var, 2027 Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. İki senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım” dedi. Korkmaz, oyunculuk döneminde uyguladığı yöntemlerle ilgili ise, “Bu zamanda oyuncuların yapısı değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor. Biz de onları ikna etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

BURAK İNCE: BAYRAĞIMIZI TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Burak İnce, yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. “Egemen Korkmaz’ı oyunculuk döneminden beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir ilerlemeye başladık. Önümüzde iki maç var. İki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi. A Milli formayı giyme hayalini dile getiren İnce, “Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım’daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçları izlemeyi seviyorum” şeklinde konuştu. Kariyeri hakkında ise “Avrupa’da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Önümde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip, parlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

YİĞİT EFE DEMİR: FARKLI BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ OLACAK

Yiğit Efe Demir, Avrupa Şampiyonası için hazırlık yaptıklarını belirtti. “Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak, biz de buna adapte olacağız. Şu anda Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. O ciddiyetle oynayacağız” dedi. Fatih Karagümrük’ü Süper Lig’e çıkardıkları için mutlu olduğunu ifade eden Yiğit Efe, “Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon çok mutlu oldum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Altyapıda beraber oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe’de oynadığını görmek bize de özgüven veriyor” dedi. Eski takım arkadaşı Arda Güler ile iletişimini sürdürdüğünü belirten 20 yaşındaki oyuncu, “Kendisi benim en yakın arkadaşım. Çok büyük bir takımda oynuyor. Sezonu kötü veya iyi geçirdi diyemem. Bence kendini yeterince gösterdi. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnançlı bir çocuk. Çok çalışkan. Hiçbir zaman ümidini kaybetmez ve hep çalışır” dedi.