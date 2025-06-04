Egemen Korkmaz: “Buraya Problem Çözmeye Geldik”

GENÇ FUTBOLCULARIN SÜRELERİNE DİKKAT

Ümit Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, genç futbolcuların aldığı sürelerin önemli bir problem olduğunu ifade etti. “Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik” diyerek, takımın durumuna dair düşüncelerini paylaştı. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Korkmaz, yeni görevinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

TÜM KATEGORİLERDE GÖREV ALDI

Korkmaz, milli takımın hemen her kademesinde görev aldığını ve bu deneyimin kendisi için değerli olduğunu vurguladı. Abdullah Avcı’ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden Korkmaz, “Süreç çok hızlı ilerledi. Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık” dedi. Antrenman programlarını da detaylandırarak, dün savunma çalışması yaptıklarını, bugün ise hücum üzerine odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca duran toplara da değineceklerini aktardı.

Genç futbolcuların aldığı sürelerin, takımın gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyen Korkmaz, “İyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı. Gelişim sürecinin adım adım ilerlemesi gerektiğini belirten Korkmaz, en son 2000 yılında şampiyonaya katıldığımızı hatırlatarak, “Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı’na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 2027 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Korkmaz, bu hedef doğrultusunda ilerlemeyi tercih ettiğinin altını çizerek, “Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. Benim için 2 senelik bir süreç var önümde. Bu süre içinde çalışmayı seviyorum ve sonuna kadar çalışacağım” dedi.