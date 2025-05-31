Egemen Korkmaz, Ümit Takım Teknik Direkörü

ÜMİT MİLLİ TAKIMDA YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ümit Milli Takım’da Gökhan Gönül’ün ayrılmasıyla oluşan teknik direktörlük pozisyonuna Egemen Korkmaz atandı. TFF, Egemen Korkmaz’ın Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi.” ifadesine yer verildi.

TEKNİK ADAMIN KARIYERİ

42 yaşındaki Egemen Korkmaz, Trabzonspor’da çalıştığı zaman diliminde 2021-2022 sezonunda Süper Lig, 2020-2021 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Faal futbolculuk kariyerinde, A Milli Takım formasını 9 kez, A2 Milli Takım formasını 1 kez, Ümit Milli Takım formasını 4 kez, U20 Milli Takım formasını 6 kez ve U18 Milli Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın kadrosunda da bulundu.

Egemen Korkmaz, profesyonel futbol hayatına Balıkesirspor’da başladı. Zaman içerisinde Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giydi. Avrupa kupalarında 30 maçta sahne alan Korkmaz, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa; Trabzonspor ile de 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış, ayrıca Bursaspor ile 1 TFF 1. Lig şampiyonluğu elde etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diler.