Egiad, Genç Liderler İçin Seminer Düzenledi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında iz bırakmayı, fark oluşturarak geleceğin başarılı liderleri arasında yer almayı hedefleyen üyelerine rehberlik sağlamak amacıyla “Genç İş İnsanı ve Liderlik” semineri gerçekleştirdi. Seminer, Toplum, Sanat ve Spor Komisyonu’nun organizasyonuyla yapıldı ve Üst Düzey Yönetici Koçu Naci Demiral, başarılı bir liderin sahip olması gereken becerilerle değer temelli liderlik anlayışı hakkında dikkat çekici bilgiler sundu. Değer temelli liderliğin şirketler ve toplumlardaki etkilerinden bahseden Demiral, “Değer’Lider” adlı kitabını da katılımcılara tanıttı. EGİAD’ın 18. Dönem projelerinden biri olarak başlatılan EGİAD Kitap Kulübü’nün ilk kitabı “Değer’Lider”, iş hayatında başarıya ulaşmanın yanı sıra sürdürülebilir etki yollarını sunarak dikkat çekiyor.

LİDERLİK ANLAYIŞININ DEĞİŞİMİ

Seminerin önü açan konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, liderliğin tarihsel süreçte sürekli bir evrim geçirdiğine dikkat çekerek, günümüzde başarılı bir liderin sahip olması gereken becerilerin daha da önem kazandığını ifade etti. “Geleceğin liderleri yalnızca bugünü yöneten değil, yarını inşa edenlerdir. Başarılı olmak sadece finansal kazanç elde etmek değil, aynı zamanda ilham vermek ve değer oluşturmak demektir.” şeklinde konuştu. Özhelvacı, liderlik anlayışının insan merkezli bir yapı aldığına dikkat çekerek, “Günümüz liderleri, yönettikleri insanların değerlerini anlamalı ve onlara gereken önemi vermelidir” dedi. Geleneksel yönetim modellerinin artık yerini, insan odaklı modern yönetim stratejilerine bıraktığını belirtti.

Seminerde etik değerlerin liderlik anlayışındaki rolüne de vurgu yapıldı. Özhelvacı, “Dürüstlük tartışılamaz bir ilkedir. Liderlik, doğru olanı savunmayı ve etik uygulamalara öncelik vermeyi gerektiriyor. Aynı zamanda liderlik, kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli toplumsal faydaya odaklanmayı gerektiriyor.” diyerek sorumluluk sahibi liderlerin topluma fayda sağlaması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Atatürk’ün liderlik felsefesinin bir ilham kaynağı olduğunu belirten Özhelvacı, “Atatürk, liderliğini akıl ve bilimin yanı sıra adalet, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerlere dayandırmıştır. Onun liderlik anlayışı sadece geçmişi değil, geleceği de aydınlatan bir mirastır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

EGİAD KİTAP KULÜBÜ VE LİDERLİK OKULU VİZYONU

EGİAD olarak 18. dönemde üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya odaklandıklarını belirten Özhelvacı, “EGİAD Kitap Kulübü’nü kurarak, üyelerimizin liderlik yeteneklerini geliştirecek kaynaklara ulaşmasını amaçlıyoruz. Gelecekte üyelerimizden ‘EGİAD sayesinde bu niteliklere sahip oldum’ sözlerini duymak en büyük hedefimiz.” dedi. EGİAD’ın, geleceğin liderlerini yetiştirmek, iş dünyasına ilham vermek ve etik değerlerle desteklenmiş bir liderlik anlayışını yaygınlaştırma amacıyla düzenlediği etkinliklerle, sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi planladığı vurgulandı.