Eğik Elektrik Direği Düzeltildi

ELEKTRİK DİREĞİ DÜZELTİLDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde uzun süredir eğik halde bulunan ve devrilme riski taşıyan elektrik direği, elektrik firması ekiplerinin müdahalesiyle düzeltildi. Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi’nde ikamet eden İlyas Tiryaki, mahallesindeki elektrik direğinin 10 yılı aşkın süredir eğik olduğunu ifade etti. Tiryaki, konuyla ilgili birçok kez yetkililere başvurduğunu, ancak gereken sonucu alamadığını vurguladı.

YEDAŞ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından YEDAŞ ekipleri duruma müdahale etti. Yapılan çalışma neticesinde eğik şekilde duran direk düzeltildi ve muhtemel tehlike ortadan kaldırıldı. Bu müdahale ile birlikte bölgedeki elektrik güvenliği sağlanmış oldu.

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

