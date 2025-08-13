Eğik Elektrik Direği, Mahalleyi Tedirgin Ediyor

TEMEL TEHLİKE: EĞİK ELEKTRİK DİREĞİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, on yılı aşkın süredir eğik durumu ile mahalle sakinlerine endişe veren bir elektrik direği bulunuyor. Beyyenice Mahallesi’nde ikamet eden İlyas Tiryaki, bu konuda yetkililere birçok kez başvurduğunu ancak hiçbir olumlu sonuç elde edemediğini ifade ediyor.

MAHALLE SAKİNLERİNE FİZİKSEL RİSK

Direğin, hem kendi ailesi hem de diğer mahalle sakinleri için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Tiryaki, “Her şikayetim sonrası geldiler ama direği düzeltmeden gittiler. Bu direk bir insanın üzerine yıkılsa sorumlusu kim olacak?” diyerek endişelerini dile getiriyor. Ayrıca, elektrik direğinin yanında bulunan telefon direğinin de eğilmeye başladığını ekliyor.