Eğil’de Çöpü Alana Tableti Verildi

EĞİL İLÇESİNDE ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir okulda yapılan sosyal deneyde, öğrencilerin çevre duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla ilginç bir etkinlik düzenlendi. Eğil Belediyesinin başlattığı “Eğil İçin El Ele Projesi” çerçevesinde, Nebi Elyasa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerin çevre temizliği konusundaki hassasiyetleri gözlemlendi.

ÖĞRENCİLERE ÇÖP ALMA GÖREVİ VERİLDİ

Etkinlik sırasında okul kapısının önüne sembolik bir çöp bırakıldı. Öğrencilerin çöpe karşı gösterdiği tepkiler, okulun güvenlik kameraları aracılığıyla izlendi. Yerdeki çöpü bulan 12. sınıf öğrencisi Emine Burak, duyarlılık göstererek çöplüğü kullanarak çöpü topladı. Bu davranışıyla çevreye olan duyarlılığını ortaya koyan Burak, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu tarafından tablet ile ödüllendirildi.