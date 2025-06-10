Eğil’in Dicle Baraj Gölü Ziyareti Keyifli

Dicle Baraj Gölü’ndeki Aktiviteler

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, Dicle Baraj Gölü’nü ziyaret eden insanlar teknelerle birlikte sürat motorlarıyla da muhteşem manzaranın tadını çıkarıyor. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta yer alan Eğil, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaparak, inanç, doğa ve kültür değerleriyle dikkat çekiyor. Manevi atmosferinin yanı sıra Dicle Baraj Gölü’nde su sporları ve tekne turu yapma imkanlarıyla, doğa ile kültür turizmini sevenlerin uğrak yeri konumuna geliyor.

Jet Ski ve Sürat Motorları İlgiyi Üzerine Çekiyor

Değişik bölgelerden gelen ziyaretçiler, tarihi mekanları keşfetmek için tekneyle gezmenin yanı sıra jet ski gibi modern su sporlarına da ilgi gösteriyor. İşletmeci Onur Kılıç, “Burada sadece tekne turu vardı, insanlar su sporları istedi. Biz de ilk aşamada buraya jet ski gideceğini düşündük” diyerek, Antalya’dan getirdikleri jet ski’lerin ilgi görmesi üzerine sayısını artırdıklarını aktarıyor. İlçeye gidenlerin, “Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor” yorumlarıyla karşılaştıkları belirtiyor.

Tarihi Mekanlar ve Su Sporları

Tekne kaptanlığı yapan Berdan Laçin ise, ziyaretçilerin Asur Kalesi çevresindeki tarihi yerleri görme fırsatını bulduğunu ifade ediyor. Laçin, “Şu anda turizm sezonu iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Ziyaretçilerden Bayram Akın, ilçeye sık sık geldiğini belirterek, “Jet skiye bindik, çok eğlendik” ifadesiyle deneyimlerini paylaşıyor. Ziyaretçilerin bu bölgede doğal güzellikler eşliğinde gezip, piknik yaparak huzuru buldukları dikkat çekiyor. Akın, her kesimi Eğil’e davet ediyor.