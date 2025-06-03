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Eğirdir’de Araç Yaya Çarptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, yolun karşısına geçmekte olan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saat 20.00 civarında Menderes Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hasan K. yönetimindeki 32 AAD 263 plakalı otomobil, aracını yolun kenarına park ettikten sonra karşıya geçmek isteyen Yaşar S. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yaşar S. yaralandı.

KAZANIN İHBARI VE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Yaşar S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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