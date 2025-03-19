Eğirdir’de Suç Oranları Azalıyor

Eğirdir’de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında, bağımlılıkla mücadelede iş birliği ile farkındalık çalışmaları üzerinde duruldu. Emniyet ve jandarma verilerine göre, Eğirdir’de uyuşturucu ile ilgili suç oranlarının belirgin bir şekilde azaldığı bildirildi. Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit’in başkanlığında, 2025 yılının ilk Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması amaçlandı.

GENÇLERİN RUH VE BEDEN SAĞLIĞI

Toplantıda söz alan Kaymakam Ömer Çimşit, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Geleceğimizi en iyi şekilde hazırlamamız için gençlerimizin akıl, ruh ve beden sağlığına odaklanmalıyız. Onlara yönelik farkındalık çalışmalarımızı artırmalıyız” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitim toplantısı ve SİBERAY konferansının önemine de değinen Çimşit, bu tür etkinliklerin sürekli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

EĞİRDİR’DE SUÇ ORANLARI AZALIYOR

Toplantıda, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemler doğrultusunda suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı ifade edildi. 2023 yılında TCK 188 ve TCK 191 kapsamındaki suç olayları Eğirdir merkezde 14 iken, 2024 yılında bu sayı 4’e düştü. 2025’in ilk üç ayında ise herhangi bir suç kaydı olmadığı bildirildi. Eğirdir köylerinde 2023 yılında 9, 2024 yılında 20, 2025’in ilk üç ayında ise 3 suç olayı yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle gençleri madde bağımlılığından uzak tutma, aileleri bilinçlendirme ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Toplantı, bağımlılıkla mücadelede yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinin ardından sona erdi.

GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞEN TOPLANTI

Bu toplantıya, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit’in yanı sıra; ISUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Fatih Kılınç, ISUBÜ Eğirdir MYO İlhami Mercan, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V. Zehra Küçükcoşkun, İlçe Jandarma Komutanı Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Dikbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Songül Tekdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, İlçe Sağlık Müdürü Zeliha Selman ve SYDV Müdürü Nurgül Türker katıldı.