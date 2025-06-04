Eğirdir’de Traktör ve Otomobil Çarpıştı

KAZANIN OLUŞUMU

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile traktör arasında gerçekleşen çarpışmada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 11.00 civarında Eğirdir-Konya kara yolunun Kemerköprü mevkiindeki hayvanat bahçesi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kamal A. yönetimindeki 32 EN 623 plakalı traktör ile aynı yönde ilerleyen Ferdi A. kontrolündeki 34 HE 4027 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Meydana gelen kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 1 yolcu hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa süre içinde bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayın ardından, yerel halk arasında bilgi alışverişi yapılarak güvenliğin sağlanması için adımlar atıldı.