Eğirdir’de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Eğirdir’de 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sağlık çadırı kuruldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Eğirdir Devlet Hastanesi iş birliğiyle Eğirdir Dündar Bey Medresesi’nde bu sağlık çadırı etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, yaşlı bireylerin rutin sağlık kontrolleri yapıldı ve aynı zamanda aktif yaşam, depresyon gibi konular üzerinde bilgilendirmeler verildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı öğrencileri de etkinliğe katılarak çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE BİLİNÇLENDİRME

Yetkililer, yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebilmeleri için düzenli sağlık kontrollerinin yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurguluyor. Bu tür etkinliklerin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracağını ifade eden yetkililer, aynı zamanda bu tür sağlık etkinliklerinin devam edeceğini belirtiyor.