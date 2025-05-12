Eğirdir’den Hacı Adayları Uğurlandı

EĞİRDİR’DEN HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Eğirdir’den bu yıl hac ibadetini yerine getirmek amacıyla yola çıkan 33 hacı adayı, gerçekleştirilen bir törenle kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu çerçevesinde, 12 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı Hükümet Meydanı’nda düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu.

“Isparta 2. Kafile” adıyla yola çıkan hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Meydanda toplanan aileler, akrabalar ve diğer vatandaşlar bu duygusal anlara tanıklık etti. Eğirdir Müftüsü ve kafile başkanı Mehmet Ali Eroğlu’nun törende yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

Müftü Eroğlu, “Isparta 2’nci kafilesi olarak Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost’tan toplam 125 hacı adayımız ve 5 görevlimizle birlikte, 130 kişi olarak bugün saat 13.50’de Isparta Havalimanı’ndan Medine’ye hareket edeceğiz” bilgisini verdi.

Eroğlu, Medine ve Mekke’de tüm millet ve özellikle Eğirdir halkı için dualar edeceklerini belirtti. “Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin” temennisinde bulundu. Törenin ardından yapılan duaların akabinde hacı adayları, tekbirler eşliğinde otobüslerle Isparta Havalimanı’na uğurlandı.

Hacı adaylarının yaklaşık 46 gün sürecek olan hac yolculuğunun ardından yeniden Eğirdir’e dönmeleri bekleniyor.